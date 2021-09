Oö. CO2-Budget in nächster Legislaturperiode verbraucht

Die oberösterreichische Umweltanwaltschaft hat am Dienstag einen Warnruf in Sachen CO2-Emissionen abgesetzt: Werde der Ausstoß an Treibhausgas nicht sofort und umfassend reduziert, werde man in der kommenden, bis 2027 dauernden Landtagsperiode das für das Bundesland bis 2040 zur Verfügung stehende Emissions-Budget aufgebraucht haben. Umweltanwalt Martin Donat präsentierte in einer Pressekonferenz wenige Tage vor der Landtagswahl einige anschauliche Rechenbeispiele.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA OÖ emittiert zu viel CO2