OÖ: Fünf Personen wegen umgestürztem Baum aus Zug evakuiert

Eine Kaltwetterfront mit Sturmböen um die 100 km/h hat die Feuerwehren in weiten Teilen Oberösterreichs in der Nacht auf Sonntag auf Trab gehalten. In Piberbach (Bezirk Linz-Land) rammte ein Zug einen auf die Oberleitung gestürzten Baum. Die fünf sich im Zug befindenden Personen wurden von der Feuerwehr evakuiert. In Teilen des Landes kam es vorübergehend auch zu Stromausfällen.

SN/APA/MATTHIAS LAUBER Sturmböen um die 100 km/h hielten die Feuerwehren auf Trab