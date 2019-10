Oö. Jugendliche teilen sich Schreckschusspistole

Sechs Jugendliche haben sich in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) eine Schreckschusspistole "geteilt". Zwei von ihnen nahmen damit einem Schüler am Bahnhof seine Bankomatkarte ab, mit der sie mehrmals Geld abhoben. Ein 16-Jähriger zwang einen Gleichaltrigen mit der Waffe zur Rückzahlung von Schulden, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Jugendlichen dürften die Waffe am Bahnhof Attnang gekauft haben. Die Direktorin der Schule eines 14-Jährigen erstattete Anzeige, dass sie bei dem Schüler eine Schreckschusspistole sichergestellt habe. Beamte übernahmen die Waffe und bei ihren Nachforschungen kamen die Straftaten heraus. Der 14-Jährige wurde von der Schulleitung suspendiert und alle sechs Minderjährigen angezeigt. Quelle: APA