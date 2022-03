Oö. Pensionistin erfror bei nächtlichem Spaziergang

Eine 82-Jährige ist in der Nacht auf Dienstag unweit ihres Wohnhauses in Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) erfroren. Die demente Frau war um 2.00 Uhr vermisst gemeldet worden, laut Polizei dürfte sie etwa eine Stunde zuvor - trotz Kälte nur spärlich bekleidet - das Haus verlassen haben. Eine große Suchaktion wurde eingeleitet. Kurz nach 6.00 Uhr fand ein Arbeiter die Frau auf einem Firmengelände, rund einen Kilometer vom Wohnhaus der Pensionistin entfernt.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Frau war trotz Kälte nur spärlich bekleidet