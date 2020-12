OÖ: Senior lag vier Tage hilflos in Wohnung - dann holte er mit Schüssen aus Pistole Hilfe

Ein 61-jähriger Verletzter hat Mittwochvormittag im Bezirk Grieskirchen mit seiner Pistole aus dem Wohnzimmerfenster geschossen, um so auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann war in seiner Wohnung gestürzt. Eine Nachbarin hörte die Schüsse und verständigte die Polizei. Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Grießkirchen gebracht.

Im Polizeibericht vom Donnerstag hieß es dazu: "Der 61-Jährige leidet an einer Erkrankung, ist bereits am Samstag den 5. Dezember zu Sturz gekommen und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Da seine Hilferufe von niemandem wahrgenommen wurden, bewegte er sich am Boden zu seinem Waffentresor."

Der verzweifelte Mann schaffte es, den Schrank zu öffnen und daraus seine Pistole zu entnehmen. Der 61-Jährige lud die Pistole durch und feuerte danach mehrmals in die Wohnzimmerdecke und danach durch das Wohnzimmerfenster.

Jetzt wurde die 61-jährige Nachbarin auf den Vorfall aufmerksam. Die Frau hielt Nachschau, eilte dann ihrem Nachbarn zu Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese brachten den geschwächten Mann in das Krankenhaus.

Die Polizei hielt in ihrem Bericht fest, dass der Oberösterreicher die Pistole legal besitze, die Schusswaffe sei auf ihn registriert.

Quelle: APA