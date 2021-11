OÖ: Zwei Dachdecker stürzten aus Korb fast zehn Meter in die Tiefe

53-Jähriger und 19-Jähriger wurden schwer verletzt.

Oberneukirchen APA

Zwei Dachdecker sind Freitagvormittag in Oberneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) fast zehn Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger und ein 19-Jähriger standen in einem Korb, der an einem Kran angegurtet war. Als sie sich auf eine Seite im Korb stellten, um am Stallgiebel zu arbeiten, kippte dieser um und die Männer stürzten in die Tiefe, so die Polizei. Der ältere wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Steyr geflogen, der jüngere kam ins UKH Linz.