"Operation Aderlass" bringt neue Doping-Anklagen und ein neues Rätsel

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft klagte mit einem langjährigen früheren ÖSV-Langlauftrainer eine weitere Schlüsselfigur wegen Sportbetrugs an. Ein anderer Ex-Langläufer soll dem Sportarzt in Erfurt einen Spezialkühlschrank geliefert haben.

Am kommenden Montag stehen in der Dopingaffäre um die "Operation Aderlass" in Innsbruck gleich zwei zentrale Figuren vor Gericht. Einerseits muss sich Ex-Langläufer Johannes Dürr (32) verantworten. Ihm wird neben Vergehen des Eigenblutdopings und der Vermittlung verbotener Wachstumshormone an andere ...