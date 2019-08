Ehemalige Profi-Mountainbikerin wurde bei dem Prozess in Ried am Freitag zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im ersten Strafprozess um die aktuelle Doping-Affäre in Österreich wurde am Freitag am Landesgericht Ried im Innkreis die ehemalige Profi-Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner (31) zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Die gebürtige Steirerin, die seit Jahren im Innviertel lebt, hatte Blutdoping ...