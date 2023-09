"Operation Leibnitz" deckte steirischen Suchtgiftring auf

Steirische Ermittler haben einen Suchtgiftring im Raum Leibnitz südlich der Landeshauptstadt ausgehoben: 13 Personen wurden festgenommen, elf von ihnen sitzen derzeit in Haft. Sie sollen seit 2019 kiloweise Marihuana und andere teils harte Drogen im Straßenverkaufswert von etwa 427.000 Euro verkauft haben, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Die "Ware" wurde vorwiegend via Messengerdiensten bestellt.

