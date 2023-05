Operation "SpecTor" gegen Dealer im Darknet erfolgreich

Bei einem Schlag gegen den illegalen Darknet-Marktplatz "Monopoly Market" sind 288 Verdächtige festgenommen worden - neun davon in Österreich -, die am Kauf oder Verkauf von Drogen im Darknet beteiligt waren. Das teilte die europäische Polizeiorganisation Europol am Dienstag mit. Mehr als 50,8 Millionen Euro in bar und virtuellen Währungen, 850 Kilogramm Drogen und 117 Schusswaffen wurden beschlagnahmt.

BILD: SN/APA/NICOLAS MAETERLINCK Europol-Direktorin lobt staatenübergreifende Koalition