Operation "Sudoku": Vier Festnahmen in der Steiermark

Die steirische Polizei hat Dienstagfrüh bei der Operation "Sudoku" in Graz vier Verdächtige, drei Männer und eine Frau mit nigerianischen Wurzeln, festgenommen. Sie sollen gegen Entgelt Sprachprüfungen für andere nigerianische Staatsbürger in Österreich abgelegt haben. Dazu wurden in Nigeria gefälschte und nach Österreich per Kurier verbrachte Reisepässe verwendet. Mit den zu Unrecht erlangten Zertifikaten wurden Sozialleistungen und sogar Staatsbürgerschaften erschlichen.

Festnahme von vier Verdächtigen für Polizei "würdiger Abschluss"