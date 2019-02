Opernball: Alexander Van der Bellen hat Auma Obama als Gast

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Opernball am 28. Februar die kenianische Germanistin, Soziologin und Autorin Auma Obama als Gast. Die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sei "ein wichtiges Gesicht der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika", so der Bundespräsident in einem Statement gegenüber der APA.

SN/APA (dpa)/UWE ANSPACH Auma Obama: Germanistin, Soziologin und Halbschwester von Barack Obama