Opernball sammelte über 560.000 Euro für Hilfsaktion

Der Opernball unterstützt die vom ORF getragene Initiative "Österreich hilft Österreich" mit über einer halben Million Euro. Mit dem Beitrag soll in Not geratene Menschen in Österreich geholfen werden. "Als klar war, dass der Opernball 2023 stattfinden kann, war sofort beschlossen, dass er auch diese Dimension haben muss. Dass wir aber so eine Summe übergeben können, damit hätte ich nicht zu rechnen gewagt", sagte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić am Mittwoch.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Der Staatsball sammelte mehr als 560.000 Euro an Spenden