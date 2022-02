Opernball wegen Corona zum zweiten Mal abgesagt

Zum zweiten Mal in Folge fällt der Wiener Opernball, der am Donnerstag hätte stattfinden sollen, der Corona-Pandemie zum Opfer. Nach längerem Zuwarten sah sich die Politik aufgrund der Omikron-Welle dazu gezwungen, den Staatsball abzusagen. In der Opern steht nun am 24. Februar stattdessen die Kinderoper "Der Barbier für Kinder" auf dem Programm.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Millionenpublikum verfolgt Opernball alljährlich im Fernsehen