Opfer bei Kollision von Pkw und Zug in NÖ aus Slowakei

Bei der Kollision eines Zuges mit einem Pkw auf einem Bahnübergang in Pitten (Bezirk Neunkirchen) sind am Mittwochnachmittag zwei slowakische Staatsbürger ums Leben gekommen. Die Opfer waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 23 und 49 Jahre alt. Der jüngere Mann war am Steuer gesessen.

SN/APA (EINSATZDOKU.AT)/EINSATZDOKU Für die Opfer kam jede Hilfe zu spät