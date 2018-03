Opfer der Messerattacke gegen Bruder in NÖ in Lebensgefahr

Nach einer Messerattacke durch seinen Bruder am Mittwochnachmittag in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) schwebt ein 17-Jähriger nach Polizeiangaben von Donnerstag früh in Lebensgefahr. Der Jugendliche wurde notoperiert. Der 16-jährige Verdächtige ist laut Exekutive geständig, er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

SN/APA(Webpic)/hex Das Opfer wurde ins SMZ Ost geflogen und dort notoperiert