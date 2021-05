Opfer des Terror-Attentats von Wien klagen an

Nach dem Attentat in Wien wollen Betroffene Schadenersatz in Millionenhöhe. Hinterbliebene ärgert, dass die Republik keine Verantwortung übernimmt und eine Amtshaftung ablehnt.

Vier erschossene Menschen und mehr als 20 zum Teil schwer Verletzte. Das war die Bilanz des Terroranschlags vom 2. November 2020, als ein 20-jähriger Attentäter in der Wiener Innenstadt minutenlang wild um sich schoss. Am Montag begann am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien die juristische Aufarbeitung des schrecklichen Verbrechens. Die Mutter eines Todesopfers, einer 24-jährigen Kunststudentin aus Bayern, hat eine Amtshaftungsklage eingebracht. Sie fordert knapp 125.000 Euro an Schmerzensgeld, Bestattungs- und Fahrtkosten. Die Republik Österreich lehnte eine gütliche Einigung mit ...