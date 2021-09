Opfer eines Terroranschlags erinnert sich zurück: "Das hat mich richtig stark gemacht"

Juwal Grauss wurde vor 40 Jahren Opfer eines Terroranschlags. Beim Attentat vor der Synagoge am 2. November 2020 war er wieder am Tatort.

"Man kann mich nicht einschüchtern. Nicht einmal, wenn man mir ins Bein schießt. Diese Stärke ist sicher auf diesen Anschlag zurückzuführen", sagt Juwal Grauss. Vor 40 Jahren, am 29. August 1981, war der damals zwölfjährige Bub eines der Opfer palästinensischer Terroristen beim Anschlag auf die Synagoge in der Wiener Innenstadt. Der heute 52-Jährige erinnert sich noch sehr gut an die dramatischen Augenblicke: "Ich war das erste Mal in meinem Leben in einer Synagoge, weil ich aus einer jüdischen, aber nicht ...