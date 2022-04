Opfer in Feriencamp: "Ich war wie versteinert"

Der Staatsanwalt ermittelt gegen einen Pensionisten wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Den SN liegen Zeugenprotokolle vor.

Ein Wiener steht im Verdacht, sich bei von ihm veranstalteten Feriencamps immer wieder an ihm anvertrauten Kindern vergangen zu haben. Kriminalpolizei und Justiz ermitteln seit Sommer 2021. Da der früheste Tatort in Vorarlberg gewesen sein soll, wurde Ende 2021 der Akt an die Staatsanwaltschaft Feldkirch übermittelt.

Behördensprecher Heinz Rusch zog nun erstmals Zwischenbilanz: "Wir ermitteln gegen eine Person wegen Unzucht mit Unmündigen und schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Eine Enderledigung ist nicht in Sicht." Derzeit stütze die Anklagebehörde ...