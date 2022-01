Opfer und Täter kannten einander nicht

Auf offener Straße und am helllichten Tag stach ein Armenier rund 40 Mal auf eine Frau ein. Das Opfer überlebte die brutale Tat.

Die Bestürzung nach dem Angriff auf eine 62-jährige Klagenfurterin ist groß. Auf der Facebookseite der Stadt Klagenfurt hieß es am Sonntag unter anderem: "Die Messerattacke, die sich am Samstag in unserer Innenstadt ereignet hat, macht uns alle tief betroffen. (...) Wir möchten der Frau auf diesem Wege nur das Allerallerbeste wünschen."

Der aus Armenien stammende 28-jährige Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, Samstagmittag in der Klagenfurter Innenstadt auf offener Straße auf eine zufällig vorbeikommende 62-Jährige eingestochen zu haben - ...