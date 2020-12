Opposition für Weihnachtsruhe im Handel und "Impfallianz"

Die Opposition hat am Mittwoch eigene Vorschläge gegen eine drohende dritte Coronawelle vorgebracht. Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner notfalls den Handel rund um Weihnachten schließen will, rief NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger zu einer "nationalen Impfallianz" auf, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Beide Parteichefinnen sprachen sich gegen einen Impfzwang aus und setzen stattdessen auf vertrauensbildende Maßnahmen. Kritik an der Regierung kam von der FPÖ.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Rendi-Wagner will Handel schließen