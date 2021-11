Opposition mit Forderungen im Vorfeld der Terror-Gedenken

SPÖ, FPÖ und NEOS haben im Vorfeld der Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in Wien am 2. November vor einem Jahr ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht und gleichzeitig politische Forderungen erhoben. Während die SPÖ am Montag Bedarf sah, die Entschädigungsleistungen für Terroropfer neu zu regeln, vermisst die FPÖ vor allem eine "ernst gemeinten Aufarbeitung der Fehler". Die Regierung müsse die Lehren aus den Fehlern ziehen, forderten auch die NEOS.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Ein Kerzen- und Blumenmeer an einem der Tatorte im November 2020