Opposition wirft ÖVP Planung von Sicherheitsministerium vor

Die drei Oppositionsparteien haben am Dienstag der ÖVP vorgeworfen, ihre Pläne für eine Sicherheitsministerium, in dem Innen- und Verteidigungsministerium aufgehen sollen, weiter voranzutreiben. Damit würde das Bundesheer in seiner jetzigen Form de facto abgeschafft, kritisierten die drei Wehrsprecher Robert Laimer (SPÖ), Reinhard Bösch (FPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

SN/APA/ROBERT JAEGER PK der Wehrsprecher der drei Oppositionsparteien