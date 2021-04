Oprah Winfrey löste Run auf Admonter Stiftsbibliothek aus

Die prunkvolle Stiftsbibliothek Admont öffnet eine Woche früher als eigentlich geplant. Der weltweit größte zugängliche Klosterbibliothekssaal im obersteirische Benediktinerstift kann bereits am 17. und 18. April besucht werden. Am 24. April öffnen auch die weiteren Museen und Sonderausstellungen, wie das Stift am Eingang des Gesäuse am Samstag mitteilte. Talkstar Oprah Winfrey verwies in ihrem Buchdiskussionsclub auf die Bibliothek - und löste damit einen Run aus.

SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Klosterbibliothek des Stiftes Admont