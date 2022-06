Orang-Utan-Mädchen im Tiergarten Schönbrunn heißt "Kendari"

Der Orang-Utan-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn hat einen Namen: Das am 19. Juni geborene Mädchen heißt "Kendari". Nach internen Überlegungen habe man sich für den Namen einer indonesischen Stadt entschieden, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Indonesien ist die ursprüngliche Heimat der Orang-Utans, wo die Tiere durch Waldrodung und illegalen Handel mittlerweile nahezu ausgerottet wurden.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL Das am 19. Juni geborene Jungtier entwickelt sich sehr gut.