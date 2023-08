Orientierungslos am Berg: Alpenverein bietet Kurse an

691 Menschen verirren sich jährlich im alpinen Gelände, weil sie die Orientierung verlieren. Vom Alpenverein angebotene Kurse für Kartenlesen werden vor allem von Frauen stark nachgefragt.

Vor einer Woche kamen zwei Schwestern aus Deutschland, 19 und 7 Jahre alt, am Kobesnock (Bezirk Villach-Land) vom Weg ab und gerieten in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Die 19-Jährige rettete ihre kleine Schwester mehrmals vor drohenden Abstürzen, bevor die beiden in ...