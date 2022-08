Orkan im Kobernaußer Wald: Die Tragödie kam aus heiterem Himmel

Vor fünf Jahren rissen Orkanböen im Kobernaußer Wald ein Festzelt weg. Zwei Menschen starben, rund 140 wurden verletzt. Über die Tragödie, die aus heiterem Himmel kam, gibt es jetzt ein Buch.

Diese Woche jährt sich die Katastrophe um das "Frauscherecker Zelt", ein im Innviertel legendäres Feuerwehrfest, zum fünften Mal. Es war am Freitag, 18. August 2017, als um etwa 22.30 Uhr, buchstäblich aus heiterem Himmel, das mit fast 700 Personen gefüllte Festzelt durch Orkanböen ohne Vorwarnung weggerissen wurde - mit 120 bis 150 km/h, wie später Gutachter feststellten, fegte der Sturm über die Ortschaft, die zur Gemeinde St. Johann am Walde gehört. Im Bezirk Braunau und in der Region ist der ...