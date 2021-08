Ein Wallfahrtsort in Oberösterreich gilt als mystischer Platz: Nicht nur wegen einer Mumie namens "luftg'selchter Pfarrer", sondern auch wegen uralter Granitformationen. Eine von ihnen ist die "Bucklwehluck'n", die schon Nackte anzog.

"Gruselig", sagt eine Besucherin aus der Weststeiermark. "Schaurig", eine andere Touristin. "Mir täte es nicht gefallen, wenn ich wüsste, dass ich Jahrhunderte später noch ausgestellt werde", erzählt Gerlinde Schachinger, die für den Tourismusverband die Führungen zu den mystischen Plätzen in St. Thomas am Blasenstein im Mühlviertel in Oberösterreich macht. Ein Weg führt unter die Wallfahrtskirche in eine Gruft zu einer Mumie, der von Einheimischen als "luftg'selchter Pfarrer" oder auch "lederner Franzl" bezeichnet wird.

Erst vor drei Jahren wurde ...