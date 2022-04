Osterfeiertage werden sonnig mit kühler Brise

Warm anziehen heißt es heuer bei der Ostereiersuche im Freien. Die gute Nachricht: Ab Samstag verschwinden die Wolken.

Für die Ostereiersuche muss wohl wieder die dickere Jacke aus dem Kasten geholt werden. Wie die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag prognostizieren, wird es am Karfreitag und am Karsamstag im ganzen Land unbeständig. Am Ostersonntag kommt zwar die Sonne raus, jedoch bleibt es relativ kühl. Vor allem in der Früh bleiben die Temperaturen eher einstellig. Am wärmsten ist es im Westen Österreichs.

Mit Durchschwenken einer Kaltfront verläuft das Wetter am Karfreitag im ganzen Land unbeständig mit Regenschauern und nur kurzen sonnigen Phasen. Vereinzelt sind Blitz und Donner dabei. Der Wind aus West bis Nord frischt zum Teil mäßig auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen noch bei bis 21 Grad.

Am Karsamstag halten sich anfangs viele Wolken und vor allem nördlich des Alpenhauptkamms gehen Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze bewegt sich in Niederösterreich um 900 Meter und in Vorarlberg um 1600 Meter Seehöhe. Am Nachmittag werden die Wolken generell weniger, am längsten halten sie sich alpennordseitig und im Nordosten. Die Tageshöchsttemperaturen betragen je nach Sonne 8 bis 17 Grad.

Der Ostersonntag hat im Westen und Südwesten viel Sonnenschein zu bieten. Im Norden und Osten ziehen einige dichtere Wolken durch, es bleibt aber weitgehend trocken. Bei mäßigem Wind geht die Temperatur weiter zurück, auf 9 bis maximal 15 Grad. Am Ostermontag überwiegt in Vorarlberg, Tirol und Osttirol der Sonnenschein. Auch weiter im Norden und Osten scheint zeitweise die Sonne. Von Norden ziehen im Tagesverlauf immer wieder ein paar dichtere Wolken mit unergiebigen Regenschauern durch. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. In der Früh hat es -3 bis +4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 11 bis 16 Grad erreicht. Am wärmsten wird es im Westen Österreichs.