Osterferienbeginn bringt Staus und Verzögerungen

Der Beginn der Osterferien am kommenden Wochenende wird zu Staus und Verkehrsverzögerungen führen. Nicht nur Österreich startet in die Osterferien, auch zehn deutsche Bundesländer, darunter Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Hauptreisetag auf Österreichs Straßen ist der Samstag, so die Ö3-Verkehrsprognose. Zudem finden in Dornbirn und Klagenfurt Messen statt, die vermutlich zu Publikumsmagneten werden dürften, erwartet auch der ARBÖ.

