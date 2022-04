Osterreiseverkehr bringt Staus auf Transitrouten

Der Rückreiseverkehr hat nach Angaben des ÖAMTC am Ostermontag erwartungsgemäß Staus auf einigen Transitrouten gebracht. So kam es bei der Einreise vor dem Karawankentunnel (A11) und auf der Pyhrn-Autobahn (A9) in Spielfeld zu längeren Wartezeiten. Ebenfalls mussten sich die Autofahrerinnen und Autofahrer bei der Ausreise am Grenzübergang Walserberg (A1), auf der Inntal-Autobahn (A12) bei Kiefersfelden und auf der Fernpass-Straße (B179) gedulden.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Für die Rückreise aus dem Osterurlaub brauchten Autofahrer Geduld