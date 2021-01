"Ostregion geht Richtung Orange"

Die Massentests in Wien laufen schleppend. Ein gutes Zeichen?

7451 Menschen waren am Sonntag in Wien für einen Coronatest im Rahmen der Massentests angemeldet. Somit wurden seit Beginn der zweiten Testphase am 8. Dezember 21.464 Antigentests durchgeführt. "Massentests sind in Wien nicht so exotisch wie anderswo", kommentierte Mario Dujakovic, Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) die Zahlen.

"Wir haben im November 200.000 Personen getestet, im Dezember 390.000." Und im neuen Jahr käme man auch schon wieder fast auf 100.000.

Massentests seien vor allem für jene ...