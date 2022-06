Paar bei Heuarbeiten in Tirol in Heukreisler hineingezogen

Ein Paar hat sich am Samstag bei Heuarbeiten im Tiroler Weer (Bezirk Schwaz) schwerste Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war ein 43-Jähriger auf einem Feld von einem Heukreisler erfasst und hineingezogen worden. Als seine 37-jährige Partnerin dem am Boden liegenden und schwer verletzten Mann helfen wollte, wurde sie selbst vom rechten Ausleger des Kreislers erfasst.

Zuvor hatte der Mann den Kreisler am Traktor angehängt und die Ausleger bei laufendem Motor nach unten geklappt, hieß es. Dann dürfte sich der Kreisler plötzlich in Bewegung gesetzt haben. Unbeteiligte beobachteten den Unfall und riefen die Rettung. Der 43-Jährige wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen, seine Lebensgefährtin ins Schwazer Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Traktor samt Kreisler sichergestellt. Die Geräte sollen von einem Sachverständigen begutachtet werden.