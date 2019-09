Packerl verwechselt: Linzer Paar bekam Drogen statt Kleider

Zwei Kleider hat ein Linzer Ehepaar über das Internet in den Niederlanden bestellt - geliefert wurden allerdings Drogen im großen Stil: Beim Öffnen des Pakets entdeckten die beiden 24.800 Stück Ecstasy-Tabletten im Wert von etwa 500.000 Euro. Der Empfänger, für den das Paket in Wirklichkeit gedacht war und der in Schottland zu Hause ist, wurde von den dortigen Behörden mittlerweile festgenommen.

