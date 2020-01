Pärchen soll Wiener niedergeschlagen und beraubt haben

Ein 69-jähriger Wiener soll am vergangenen Freitag von einem slowakischen Pärchen brutal niedergeschlagen und beraubt worden sein. Der 27-Jährige und seine 19-jährige Begleiterin machten sich mit den Wertgegenständen im Auto des Opfers aus dem Staub. Sie wurden in Pressbaum angehalten und festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.

SN/APA/LUKAS HUTER Die beiden ließen sich widerstandslos von der Polizei festnehmen