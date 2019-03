Panda-Männchen Yuan Yuan kommt nach Schönbrunn

Das neue Männchen für Panda-Weibchen Yang Yang im Tiergarten Schönbrunn steht fest. Es wird der 19 Jahre alte Yuan Yuan sein. Das Tier wurde am 23. August 1999 geboren und lebt derzeit in der chinesischen Panda-Station Dujiangyan des China Conservation and Research Center for the Giant Panda (CCRCGP), berichtete der Wiener Zoo am Donnerstag.

SN/APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)/UNBE Panda-Weibchen Yang Yang bekommt männliche Gesellschaft