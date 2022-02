"Pandemie hat die Polizisten enorm belastet"

Der gebürtige Lungauer Andreas Holzer ist seit einem Jahr Direktor des Bundeskriminalamts. Seit seinem Amtsantritt hat sich viel verändert.

Sie sind seit einem Jahr Chef des Bundeskriminalamts. Wie lautet Ihre persönliche Bilanz? Andreas Holzer: Wir haben es geschafft, viele geplante Maßnahmen umzusetzen. Etwa das neue Cyber- Crime-Center, ein State-of-the-Art-Gebäude mit allem, was ein Top-Ermittler braucht. In der Umsetzung ist nunmehr auch die Verdoppelung des Personals. Der zweite große Schwerpunkt ist die neu geschaffene Abteilung 8, in der 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bekämpfung von Schlepperei, Menschenhandel, aber auch Sozialleistungsbetrug, Visaerschleichung und illegales Glücksspiel zuständig sind. Die Abteilung ist ...