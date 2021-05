Pandemie hatte 2020 auch Einfluss auf den Drogenhandel

Die Corona-Pandemie hatte auch erheblichen Einfluss auf den Drogenhandel, insbesondere im ersten Lockdown. Doch die Täter reagierten rasch und verlagerten ihre Geschäfte verstärkt in den virtuellen Raum (Darknet), so der am Mittwoch veröffentlichte Suchtmittelbericht 2020. "Das Bundeskriminalamt wird in den nächsten Jahren der Bekämpfung dieser Form der Suchtmittelkriminalität einen besonderen Schwerpunkt widmen", kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Nehammer will internationale Zusammenabreit gegen den Drogenhandel