Mit Corona beim Zahnarzt: Maske ab, Mund auf! - Aber nur im Notfall

Was tun beim Zahnarzt? Infizierte Patienten müssen auf positives Covidtestergebnis hinweisen.

Nicht nur die Bürger fragen sich, was mit den neuen, seit 1. August geltenden Regeln zum Quarantäne-Aus nun mit oder ohne Maske und mit oder ohne Coronasymptome alles erlaubt ist - und was nicht. Auch für die Ärzte stellt sich eine Reihe von Fragen, nicht nur, weil Gesundheitsministerium und Ärztekammer, was die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung angeht, weiter widersprüchliche Aussagen tätigen. Laut Ministerium ist eine telefonische Krankschreibung nur für Erkrankungen, die auf eine Coronainfektion zurückgehen, möglich. Laut Ärztekammer ergibt sich ...