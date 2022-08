Omikron lässt Hospitalisierungsrate weiter sinken

Die milderen Omikron-Infektionen haben die Hospitalisierungsrate in der Coronapandemie weiter sinken lassen. Von Pandemiebeginn bis Ende April 2022 wurden in Österreich insgesamt 2,3 Prozent der positiv Getesteten hospitalisiert. Bis Ende Jänner 2022 waren es gesamt noch 3,9 Prozent. Heuer landeten jedoch anteilsmäßig weniger Infizierte in Krankenhäusern, von Jänner bis April war es nur ein Prozent, geht aus Daten der Gesundheit Österreich GmbH von Donnerstag (GÖG) hervor.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL 0,98 Prozent der Omikron-Infizierten landen im Krankenhaus