Paris als Vorbild für Österreichs Städte? "Tempo 30 sollte Norm im Ortsgebiet sein"

Österreich sollte sich Paris oder Spanien zum Vorbild nehmen, sagen Verkehrsexperten, um Unfälle im Ortsgebiet zu vermeiden.

Auf den meisten Straßen in Paris gilt seit Montag Tempo 30. Ausgenommen sind nur wichtige Verkehrsachsen und die Stadtautobahn Périphérique. 25 Prozent weniger Unfälle, 50 Prozent weniger Lärm und mehr Raum insbesondere für Radfahrer - so lauten die Argumente für den Einschnitt. 59 Prozent der Pariser hätten einer Geschwindigkeitsbegrenzung bei einer Umfrage zugestimmt, so begründete die Stadtverwaltung den Schritt. Auf 60 Prozent der Straßen gelte ohnehin schon Tempo 30. Hinweisschilder für die neue Regelung gibt es nur an den Einfallstraßen ...