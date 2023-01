Parkgebühren sollen sich nach der Größe der Autos richten

Die steirische Landeshauptstadt Graz will österreichweit die erste Kommune sein, die ein solches Modell einführt. Die Kosten fürs Bewohnerparken könnten zumindest um 50 Prozent steigen.

Dauerparken könnte in Graz bald empfindlich teurer werden. Die Grünen, die gemeinsam mit der KPÖ und der SPÖ die Stadt regieren, haben einen entsprechenden Vorschlag erarbeitet. Betroffen wären Autofahrer, die in den blauen Zonen ihr Fahrzeug abstellen und die ein großes Auto fahren. "Derzeit kostet es zehn Euro pro Monat, sein Fahrzeug dort abzustellen", sagt der grüne Klubobmann Karl Dreisiebner. Dieser Betrag soll in Zukunft nur noch für Autos bis zu einer Länge von 4,21 Metern gelten, ...