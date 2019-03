Parteienförderung wird im Nationalrat erhöht

Ein recht umfangreiches Programm hat der Nationalrat am Donnerstag zu bewältigen - auch wenn nicht allzu viele Gesetzesbeschlüsse gefasst werden. Aber es gibt eine Erklärung samt Debatte zum Terroranschlag in Neuseeland, einen Dringlichen Antrag zum Klimaschutz und ganz am Schluss die Erhöhung der Parteienförderung um zwei Prozent.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Umstritterner Beschluss steht an