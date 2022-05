Parteitag der Wiener SPÖ nach längerer Corona-Pause

Die Corona-Zwangspause ist vorbei: Die Wiener SPÖ veranstaltet am kommenden Samstag in der Messe ihren wiederholt verschobenen Parteitag. Der Landesparteivorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, wird sich dort den rund 1.000 Delegierten zur Wiederwahl stellen. Auch eine Rede von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner steht am Programm. Inhaltliche Debatten sind ebenfalls zu erwarten - nicht zuletzt über umstrittene Verkehrsbauvorhaben wie den Lobautunnel.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Auch am Parteitag tritt man gemeinsam auf