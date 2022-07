Parteizentrale der steirischen FP mit roter Farbe beschmiert

Die Parteizentrale der FPÖ Steiermark in Graz ist in der Nacht auf Samstag von unbekannten Tätern mit roter Lackfarbe beschmiert worden. Das teilte die Landespolizeidirektion in der Nacht mit. Auch auf dem angrenzenden Gehsteig sei die rote Farbe gelandet. Eine Reinigung sei veranlasst worden. Die Höhe des Sachschadens bezifferte die Polizei in ihrer Aussendung nicht.