Partielle Sonnenfinsternis am Dienstag

Eine partielle Sonnenfinsternis ist am Dienstag in ganz Österreich in vollem Verlauf zu sehen. Die Wetterprognose verspricht weitgehend freie Sicht auf das Himmelsschauspiel, nur im Osten und Südosten können Wolkenreste den Beginn der Finsternis um 11.15 Uhr etwa trüben. Die maximale Bedeckung wird um 12.20 Uhr erreicht; Der Mond wird zu dieser Zeit die Sonnenscheibe zu 41 Prozent bedecken. Nach zwei Stunden und elf Minuten ist die Finsternis dann vorbei.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleu Nur ein kleiner Teil der Sonne wird vom Mond verdeckt