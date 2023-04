Partner mit Fleischgabel bedroht: 50-Jährige eingewiesen

Eine 50-Jährige ist am Dienstag in Eisenstadt zu einer teilbedingten Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt worden, weil sie im vergangenen November ihren damaligen Lebensgefährten mit einer Fleischgabel, einem Messer und einem Fleischerbeil bedroht haben soll. Sechs Monate muss sie absitzen - wegen einer Alkoholsucht in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher. Vor Gericht bekannte sich die Frau schuldig. Als Motiv gab sie Angst nach der Trennung von dem Mann an.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Angeklagte bekannte sich schuldig, Angst nach Trennung als Motiv