Partys in Garagen und Stadeln werden bestraft - das sagt die OÖ Landjugend

Corona zwingt Oberösterreich zu Durchgriffen gegen Unbelehrbare. Was die Landjugend von den Maßnahmen hält.

Das Land Oberösterreich verschärft seine Maßnahmen wegen des massiven Anstiegs an Covid-Infektionen drastisch. Ab Freitag gibt es Sanktionen gegen alle Personen, die illegal Partys in Garagen, Stadeln und Gartenhütten feiern. "Konkret werden für private Zusammenkünfte in Räumlichkeiten, die nicht für den Wohnzweck bestimmt sind, die gleichen Regelungen gelten, wie für Veranstaltungen in Innenräumen. Etwa die Verpflichtung, bei mehr als sechs Personen Sitzplätze zuzuweisen und die Veranstaltung bei der Behörde anzuzeigen", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). In Wohnhäusern und Wohnungen werde ...