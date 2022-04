Passanten Kopfstiche versetzt: Psychisch Kranker eingewiesen

Für einen 35-jährigen Mann ist am Mittwoch bei einem Geschworenenprozess am Wiener Straflandesgericht die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beschlossen worden. Der an einer schweren psychischen Krankheit leidende Wiener hatte am 26. Oktober 2021 in Wien-Brigittenau wahllos fünf Passanten in den Kopf und Hals gestochen und diese dadurch verletzt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Angeklagte wurde eingewiesen