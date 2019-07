In einer Wiener Spitalsambulanz griff ein Patient einen Arzt an. Eine Notoperation rettete dem Opfer das Leben. Der bestürzende Fall zeigt, wie Gewalt gegen medizinisches Personal zunimmt.

Als "außerordentlichen Einzelfall" bezeichnete die Wiener Ärztekammer die Bluttat im Wiener SMZ Süd. Am Mittwochvormittag hatte dort ein 33-jähriger Patient, der in der Herzambulanz des Sozialmedizinischen Zentrums in Favoriten gewartet hatte, einem 64-jährigen Oberarzt ein Messer in den Bauch gerammt. ...